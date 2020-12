"Schwanken zwischen Weltklasse und 4. Kreisklasse": SV 06 Lehrte plant das Team der Zukunft

Seine Mannschaft ist mit elf Zählern aus neun Partien Tabellenfünfter der Staffel 5. Nicht Fisch, nicht Fleisch – deutlich zu wenig für die ambitionierten Lehrter. Deshalb plant Olschar schon über die laufende Spielzeit hinaus: „Wir werden im Winter die Weichen stellen für einen Umbruch.“ Mittelfeldgeplänkel ist nicht in seinem Sinne. „Die Mannschaft hat Potenzial, keine Frage. Aber wir schwanken zwischen Weltklasse und 4. Kreisklasse, den Tabellenführer geschlagen und gegen den Letzten verloren – das bisherige Abschneiden stimmt niemanden zufrieden“, sagt er.

Markus Olschar hat längst die Winterpause eingeläutet. „Wir starten aller Voraussicht nach Mitte Februar wieder in die Vorbereitung. Aus meiner Sicht liegt die einzig vernünftige Lösung darin, wie im Rahmenspielplan vorgesehen, am 21. März mit dem ersten Spieltag der Auf- und Abstiegsrunden zu beginnen“, sagt der Trainer des Bezirksligisten SV 06 Lehrte. „Die Platzierungen der Vorrundenstaffeln sollten über die Quotientenregel ermittelt werden.“

06 will niemanden vor den Kopf stoßen

Eigentlich hätte der Coach den Veränderungsprozess gern schon während der vergangenen Saison in Gang gebracht, „aber wir wollten in den ohnehin schweren Corona-Zeiten niemanden vor den Kopf stoßen“. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass sich der Klub von einigen Akteuren trennt.

„Wir möchten gern oben mitmischen. Und was uns noch wichtiger ist: Wir wollen guten Fußball spielen. Dafür setzen wir in erster Linie auf junge, lernwillige Spieler“, sagt Olschar. „Während manche Routiniers ihren Stiefel runterspielen und einen Wandel eher behindern, nach dem Motto ,das haben wir aber immer so gemacht‘, sind die Youngsters offener für Veränderungen und neue Ansätze.“

García Conde der Kopf der Mannschaft

Der Trainer spricht von einem „Team der Zukunft“, dazu zählen etwa Nico Schlehuber, Mohamed Alameddine, Dmitry Chistov, Chris Ofosua, Pascal Reinke und der erst 18-jährige Sozdar Demir.

„Natürlich bauen wir auch weiterhin auf einige erfahrene Kräfte wie Torben Schulze oder David García Conde, unseren Kapitän und Kopf der Mannschaft“, sagt Olschar.