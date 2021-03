Rasanter Aufstieg: SV 06 Lehrte will im Schnelldurchgang Hannovers Nummer zwei werden

Die Frauen des SV 06 Lehrte haben sich ein hohes Ziel gesteckt. „Hannover 96 werden wir so schnell nicht einholen, die haben ganz andere Möglichkeiten als wir“, sagt Lars Rohrlack. „Dahinter die Nummer zwei in und um Hannover zu werden, streben wir aber an.“ Wenn der rasante Aufstieg der Lehrterinnen so weitergeht, wird der Coach in ein paar Jahren als Visionär gefeiert.

Anzeige

Die Erfolgsstory begann in der Saison 2018/19, als Rohrlack beim SV 06 das Traineramt übernahm. Zuvor war er bei der TSG Ahlten für die Reserve und die B-Juniorinnen verantwortlich gewesen. Viele Spielerinnen folgten ihm nach Lehrte, weil sie ihn als Coach unbedingt behalten wollten. Zuvor gab es dort nur eine 7er-Mannschaft. „Der Vorstand will den Frauenfußball fördern und hat uns tolle Perspektiven aufgezeigt“, sagt Rohrlack.