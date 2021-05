Kleinerer Kader, 5 Neuzugänge: SV 06 Lehrte will in der neuen Bezirksliga-Saison oben mitspielen

Markus Olschar hat viel vor. Mittelfeldgeplänkel ist nicht sein Ding. Der ambitionierte Trainer des SV 06 Lehrte möchte mit seiner Mannschaft in der Bezirksliga vorne mitspielen. Dafür hat er in den zurückliegenden Wochen einen personellen Veränderungsprozess vollzogen, der ihm bereits seit Längerem vorschwebte. Mit einem kleineren Kader und fünf Neuzugängen geht der Klub in die Saison 2021/2022.

In Corona-Zeiten wollte Olschar keinem vor den Kopf stoßen

Sie sind nicht untätig gewesen, beim SV 06 Lehrte – im Gegenteil: „Unsere Kaderplanung ist abgeschlossen“, verkündet Olschar. Das zuletzt mit 28 Mann recht aufgeblähte Aufgebot umfasst jetzt „nur“ noch 20 Feldspieler und zwei Keeper. „Ich sehe die reduzierte Spieleranzahl als Vorteil für uns als Team“, sagt der Coach. „Dadurch können wir enger zusammenrücken und zu einer harmonischen Einheit zusammenwachsen. Es war in der Vergangenheit echt schwer, an jedem Spieltag vier bis sechs Mann sagen zu müssen, dass sie nicht im Kader sind.“

Ein Umbruch mit Ansage: Eigentlich hätte Olschar das Ganze gern schon vor der mittlerweile annullierten Saison angestoßen, mochte aber in der ohnehin schwierigen Corona-Zeit niemanden vor den Kopf stoßen. Um einige Abgänge zu nennen: Tobias Schmitt kehrt zum FC Lehrte zurück, auch Schlussmann Obrad Sosic schließt sich dem Lokalrivalen an. Mit Shirwan Shamo macht eine starke Fußballpersönlichkeit Platz für die junge Generation – der 37-Jährige tritt ab. Und Steve Schumann wechselt aufgrund seines „fortgeschrittenen“ Alters ins Trainerteam von Olschar und Alexander Dieser.

Dieses Quintett ist neu dabei: Torwarttalent Tjalf Müller rückt aus der U23 in das Bezirksligateam auf – und wird mit Keeper Maximilian Steinke um den Platz zwischen den Pfosten konkurrieren. Einen Coup haben die Gelb-Schwarzen mit der Verpflichtung von Torben Koschinsky gelandet. Der 28-Jährige stürmte zuletzt für den TSV Bemerode, ist unter anderem auch für den Heeßeler SV, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und SV Ramlingen/Ehlershausen auf Torejagd gegangen. „Torben wird uns in der Offensive als hängende Spitze enorm gut tun. Mit seiner Physis und Torgefahr treibt er jeden Verteidiger zum Wahnsinn. Gut, wenn man ihn in seiner Mannschaft hat, schlecht wenn nicht“, so Olschar.

Mehrere junge Asse im Ärmel für die Spielzeit 2021/2022

Till Bretzke wechselt vom TuS Altwarmbüchen an die Mielestraße. „Till ist ein agiler und griffiger junger Spieler mit Tempo und Offensivdrang. Er bringt alles mit, was einen modernen Defensivallrounder auszeichnet.“ Den 20-Jährigen Fabijan Feraj (TSV Dollbergen) hatte Olschar schon lange auf dem Zettel, nun hat es geklappt: „Fabijan ist trotz seines noch jungen Alters einer der wohl interessantesten Mittelfeldspieler der Bezirksliga und besticht durch seine gute Technik und enorme Zweikampfstärke. Er ist ein begnadeter Linksfuß.“ Vollblutstürmer Giovanni Giurdanella hat bis zur letzten Saison für den MTV Ilten gespielt, bevor er den Weg in die U23 des SV 06 fand. „Durch seine guten Leistungen hat er auf sich aufmerksam gemacht. Wir wären verrückt, wenn wir Giovanni nicht in die Erste genommen hätten. Der Junge ist ein toller Stürmer, von ihm erhoffe ich mir eine Menge.“