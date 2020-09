Schierholz nimmt die Einladung dankend an, Ilten gewinnt beim SV 06

Derweil freute sich das Iltener Trainerduo Bastian Klaus und Florian Schierholz mitsamt seines Teams und der vielen mitgereisten Fans über den ersten dreifachen Punktgewinn der noch jungen Saison.

Insgesamt war es eine sehr ereignisarme Begegnung. Alles andere als ein Fußball-Leckerbissen. „Eigentlich wollten wir tief stehen und auf Konter lauern, diese Strategie ist nicht aufgegangen“, schilderte Olschar.

"Wir haben nur reagiert, statt agiert"

Seine Mannschaft habe es nicht geschafft, das spielerische Zepter in die Hand zu nehmen. „Vielleicht fehlt es an Selbstvertrauen. Ilten war das agilere Team, wir haben nur reagiert, statt agiert.“

Der Aufreger des Tages und zugleich die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 39. Minute: Dmitry Chistov bremste Gäste-Akteur Thorben Schierholz ziemlich ungeschickt aus, ein bisschen zog er ihn, ein bisschen sank er dahin – der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt, und Tim Ebeling verwandelte sicher.

"Ein cleverer Stürmer nimmt so eine Einladung an"

„Von wegen Foul, Thorben Schierholz hat geschickt eingefädelt“, regte sich Olschar auf, „von zehn Schiedsrichtern gibt den einer.“ Sein Gegenüber Florian Schierholz sah das Ganze etwas anders: „Mein Bruder ist ganz klar gezogen worden, der gegnerische Spieler hatte die Hand am Trikot, ein cleverer Stürmer nimmt so eine Einladung an. Ob er an den Ball, der als Steilpass in die Spitze gespielt worden ist, überhaupt rangekommen wäre, bleibt die große Frage.“

Den Platzherren blieb noch ausreichend Zeit, das Blatt zu wenden, allein: Sie brachten nichts Zwingendes zustande. „Wir kreieren null Torchancen. Kein Angriff wird konsequent zu Ende gespielt. Und wenn der Ball völlig überraschend doch mal vor dem gegnerischen Kasten landet, hält niemand den Fuß hin“, monierte Olschar. „Vielleicht fehlte uns ein Stück weit die Klasse. Wir bekommen derzeit – warum auch immer – gegen die kampfstarken und robusten Gegner unser Spiel nicht auf den Platz. Das ist ganz bitter.“