Trotz Jungbrunnen: Lehrtes Shirwan Shamo hängt Schuhe (so halb) an den Nagel

1996 kam Shamo aus dem Irak nach Deutschland, es verschlug die Familie nach Lehrte. Der damals Elfjährige schloss sich dem SV 06 an und durchlief bis zu den A-Junioren alle Nachwuchsteams der Gelb-Schwarzen. „Ich habe mich weiterentwickelt, gerade in puncto Dribblings und Schnelligkeit. Schritt für Schritt bin ich von der Verteidigerposition immer weiter nach vorne gerückt, bis in den Sturm.“

„Es gab in meiner langen aktiven Zeit viele schöne Erlebnisse, die ich immer in meinem Herzen tragen werde. Aber dieser Augenblick, als wir die Rückkehr in den Bezirk geschafft haben, das war etwas ganz Besonderes für mich, die Krönung auf meine alten Tage.“ Für den Stürmer schloss sich damit ein Kreis, er feierte seinen wohl emotionalsten Triumph an dem Ort, wo einst alles begonnen hatte.

Im Rückblick auf seine fußballerische Laufbahn hat sich Shamo vor allem ein Moment eingeprägt. Diese unbändige Freude nach dem Aufstieg mit seinem SV 06 Lehrte in die Bezirksliga im Juni 2019. 13 Jahre und mehrere Anläufe, in denen sie nur knapp gescheitert sind, haben die Gelb-Schwarzen gebraucht, bis es endlich geklappt hat.

„Ich habe als A-Jugendlicher gute Angebote erhalten. Aber dann hätte ich viermal die Woche trainieren müssen. Und ich hatte keine Eltern, die mich chauffieren. Außerdem musste ich sehen, dass ich beruflich auf sicheren Beinen stehe, das hatte Vorrang. Ich musste mir im Leben alles hart erarbeiten. Hätte ich die Freiheit gehabt, es einfach mal mit dem professionellen Fußball ausprobieren zu können, wer weiß ... So war es für mich immer ein Hobby.“

Shamo folgt Gramann zum Lokalrivalen

Shamo blieb also bei 06 Lehrte, schaffte unter Coach Willi Gramann auf Anhieb den Sprung in die Bezirksliga-Stammelf. Als Gramann 2004 zum Lokalrivalen FC Lehrte wechselte, folgte ihm der junge Stürmer. „Wir sind mit dem FC in die Bezirksklasse und danach direkt in die Bezirksliga aufgestiegen“, erzählt Shamo. Parallel rutschte 06 in die Kreisliga ab. „Das hat mich immer gewurmt. Deswegen wollte ich unbedingt dazu beitragen, den SV 06 wieder in den Bezirk zu bringen.“

Doch zunächst – Shamo wohnte mittlerweile in Davenstedt – führte ihn sein Weg zum TSV Limmer. Die Verbindung zu Gramann riss nie ab, und als der Stürmer noch mal angreifen wollte, heuerte er 2012 wieder beim FC Lehrte an. Zwei Jahre später lotste ihn sein Kumpel Markus Olschar, der noch selbst am Ball war, heim zu den Gelb-Schwarzen. „Ich bin mit dem Ziel dort angetreten, dem Team zum Aufstieg zu verhelfen.“ Lars Bischoff coachte, später übernahm Markus Olschar.

Hinter die Mission Aufstieg konnte Shamo 2019 einen Haken setzen. „Eigentlich wollte ich direkt danach aufhören. Aber ich hatte das Gefühl, es fehlen Typen, die Verantwortung übernehmen. Und die nötige Fitness, um den Jungs auf dem Platz weiterhelfen zu können, hatte ich ja noch“ – wohl wahr: Nie war er so fit wie heute.