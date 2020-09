"Dat Ding will einfach nicht rein": SV 06 Lehrte scheitert beim 1:1 gegen TSV Sievershausen an sich selbst

Die Platzherren hatten von Beginn an mehr Ballbesitz und waren das spielbestimmende Team, allerdings sprangen bis zur Pause keine zwingenden Tormöglichkeiten heraus – das sollte sich in der zweiten Halbzeit ändern.

„Wir bereiten uns jetzt auf die Abstiegsrunde vor. Alle Schönrechnerei bringt doch nichts“ – irgendwie verläuft diese Saison bislang ganz und gar nicht so, wie sich das Trainer Markus Olschar vorab ausgemalt hatte.

Preise pro Partie leicht gestiegen: Am Dienstag startet 96 den Kartenvorverkauf fürs Derby

Die 06er kreierten nun reihenweise bester Chancen, eine schöne Kombination über Louie Sanyang und Tobias Schmitt schloss Philip Rietzke mit dem überfälligen 1:0 ab (57. Minute).

"Haben das Pech am Fuß"

In der Folge vergab die Olschar-Elf mehrfach die Gelegenheit nachzulegen, teils aus kürzester Entfernung vor dem Kasten. Mal ging das Leder ans Aluminium, mal knapp daneben, mal wurde der Gäste-Keeper oder ein Gegenspieler angeschossen.

„Wir haben das Pech am Fuß, dat Ding will einfach nicht rein“, sagte Olschar schier verzweifelt. Und dann kam es, wie es kommen musste: Einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der stürmischen Gelb-Schwarzen nutzten die Gäste zum Konter, Thorben Steguweit vollendete treffsicher (77.).

"Können wirklich von Glück reden, dass ..."

„Die erste Halbzeit war sehr taktisch geprägt, wir haben gut gestanden“, sagte TSV-Trainer Matthias Salzmann. „In den zweiten 45 Minuten waren die 06er ganz klar die bessere Mannschaft. Bei uns war die Kraft weg. Wir können wirklich von Glück reden, dass der Gegner drei, vier 100-prozentige versiebt hat. Für uns ist es ein gewonnener Punkt, den wir natürlich gern mitnehmen.“