SV 29 Gleisberg feiert rundes Vereinsjubiläum

Gleisberg. In der „Sülzbude“ hängen sie alle: Spieler des SV 29 Gleisberg, die die Geschichte des Vereins mitgeschrieben haben. Die Pokalwand der Gleisberger Fußballer, die in wenigen Tagen den 90. Geburtstag ihres Vereins feiern werden, ist voll. Kein Platz mehr. Oder vielleicht doch? Gerade jetzt, wo es mit der ersten Männermannschaft wieder richtig gut läuft, sollte vielleicht ein Fleckchen frei gehalten werden.

Es wäre der Clou: Wenn der SV 29 in seinem 90. Jahr auch noch die Meisterschaft der Kreisliga A gewinnen würde und aufsteigen könnte. Momentan trennen die von Spielertrainer Frank Baumert zu neuer Stärke formierten Gleisberger zwei Punkte vom Spitzenreiter Klinga-Ammelshain. Noch ist alles möglich.

Der Aufsteig wäre schön, doch er ist nicht alles. Die Gleisberger sind froh, dass sie das Tal der Tränen überhaupt erstmal wieder verlassen konnten. „Den letzten Titel haben die Männer 2009 geholt“, weiß Jürgen Hannß zuverlässig. Da wurde Gleisberg Kreisligameister, stieg aber nicht auf.

Eng verbunden mit dem Verein

Der frühere Spieler, Trainer und Vereinschef der 29er ist ein wandelndes Lexikon, wenn es um Zahlen und Fakten der Vereinsgeschichte geht. 2011 hat er den Chefposten an seinen 13 Jahre jüngeren Bruder Andreas abgegeben. Schweren Herzen, doch nach zwei Schlaganfällen musste er kürzertreten.

Seinen Humor hat Jürgen Hannß nicht verloren. Seine Liebe und Verbundenheit zu seinem Verein ebenso wenig. Immer noch ist er liebend gern auf dem Platz unterwegs, den die Vereinsmitglieder im Laufe der Jahre immer weiter aufgepäppelt haben. Er sorgt dort nicht nur für Ordnung, sondern betreut auch die G-Junioren, die jüngsten Kicker des Vereins. Und wenn die Männer samstags ihr Spiel haben, lässt er es sich auch nicht nehmen, den Dienst an der Kasse zu schieben.

Seit der letzten großen Party auf dem Gleisberger Fußballplatz – das war 2004 zum 75-jährigen Jubiläum – hat der Verein im Nachwuchsbereich aufgerüstet. Heute haben die Gleisberger von F- bis C-Jugend eine Mannschaft im Spielbetrieb. Alle spielen aktuell erfolgreich, während die E- und D-Junioren in dieser Saison mittlere Tabellenplätze erkämpft haben, stehen die C-Jungen auf Platz zwei, die F-Junioren auf Rang drei. Jetzt, wo dank intensiver Arbeit der Zulauf aus den umliegenden Ortschaften vergleichsweise groß ist, müssen die Gleisberger an der Übungsleiterfront Gas geben. „Wir sind schon bemüht, für jede Mannschaft zwei Betreuer zu haben“, erzählt Alexander Hennig, der für das bevorstehende Vereinsjubiläum im Organisationsteam mitwirkt. Gemeinsam mit Sven Starke trainiert er die F-Jugend. „Wir sind schon dabei, vielleicht noch ein paar Vatis zu aktivieren, die uns unterstützen können.“ Zum Beispiel Oliver Müller, der aktuell allein die E-Junioren trainiert.

Männermannschaft neu belebt

Die C-Junioren haben es da vergleichsweise komfortabel – mit sogar vier Trainern. Das liegt daran, dass die Gleisberger in diesem Bereich eine Spielgemeinschaft mit Mochau bilden. Steffen Sprint und Andreas Hannß sind die Gleisberger Verantwortlichen, Andre Nicolai und Chris Zschalik die Mochauer.

Die D-Jugend-Fußballer trainiert Sven Kempe gemeinsam mit Frank Baumert. Letzterer ist jener, der die heutige Männermannschaft systematisch wieder aufgebaut hat – mit Spielern, die Ende der 90er Jahre bei Andreas Hannß das runde Leder im Nachwuchsbereich gejagt haben. Als die erste Mannschaft 2008 nach einem Jahr Bezirksklasse wieder abstieg, ging es zunächst immer weiter bergab. „Von da an herrschte Zerfall“, sagt Andreas Hannß. 2012 musste Gleisberg seine zweite Männermannschaft abmelden, die Personaldecke gab einfach nicht mehr her. Doch für die verbliebenen Männer sollte es Licht am Ende des Tunnels geben. Gleisbergs Nachwuchs reifte heran – heute bilden diese Jugendlichen gemeinsam mit ein paar alten Hasen die wieder erfolgreiche erste Männermannschaft.

Platz von der Mulde auf den Berg verlegt

Angesichts solcher Entwicklungen macht das Feiern doppelt so viel Spaß. Für das Partywochenende haben die Gleisberger nicht nur ein dickes Festpaket geschnürt, sondern hübschen seit Wochen auch ihren Platz mit dem Vereinsdomizil auf. Es wurden Plakate geklebt, die Lautsprecheranlage des Platzes repariert. Vor die Container, in denen die Vereinsräume untergebracht sind, haben die Mitglieder in den letzten Jahren in Eigenregie eine Holzkonstruktion gebaut, damit die Zuschauer auf dem Platz bei allen Witterungsbedingungen gute Sicht haben. Beim letzten großen Sturm ist die Dachpappe komplett heruntergerissen worden. Auch das ist inzwischen repariert. Dieser Tage sind die Container neu angemalt worden. Ein Einsatztrupp aus Spielern und Vatis hat den Hecken um den Sportplatz einen radikalen Schnitt verpasst.

Als der Verein vor 90 Jahren gegründet wurde, gab es noch keinen Sportplatz. Erst 1932 durften die Sportler ein Domizil ihr Eigen nennen. Damals noch an der Mulde wurde ein Platz eingeweiht. Nach dem Krieg startete der Verein neu durch und baute Anfang der 50er Jahre seinen Sportplatz am aktuellen Standort. Das kleine Vereinsobjekt bewirtschaften die Mitglieder heute noch selbst.

Selbst wollen sie auch ihr Vereinsfest ausstatten. Ohne Caterer. „Unser Ziel ist alles allein zu stemmen“, sagt Andreas Hannß. Es wird gebacken, gebrutzelt, ausgeschenkt – alle Mitglieder sind eingespannt, wenn am 28. Juni abends der Startschuss für das Partywochenende ertönt.

Traditionself von Dynamo Dresden zu Gast

Den gibt es in Form einer kleinen Festveranstaltung, zu der auch Roßweins Bürgermeister eingeladen ist und bei der es einen kleinen Abriss zur Vereinsgeschichte geben wird. Auf dem Gleisberger Freizeitplatz gleich neben dem Sportplatz wird ein Festzelt aufgebaut. In der sogenannten „Sülzbude“, so nennen die Gleisberger den Raum, in dem der Trainer seine Ansprache zum Spiel hält, können die Bilddokumente und Fundstücke aus den zurückliegenden 90 Jahren angeschaut werden. Und natürlich wird Fußball gespielt. Das runde Leder spielt am Sonnabend die Hauptrolle. „Wir haben ein paar hochrangige Gegner eingeladen“, freut sich Alexander Hennig. Die Männer des Vereins spielen um 14 Uhr gegen die Landesklassisten vom Döbelner SC. Das wird nur das Aufwärmprogramm sein, denn danach ist die Alte-Herren-Mannschaft des SV an der Reihe. Zu Gast ist die Traditionself von Dynamo Dresden.

An beiden Abenden gibt es Musik, nachdem am Freitag DJ Fox aus Roßwein für Unterhaltung sorgt, gibt’s Samstag Live-Mugge mit Walli&Co auf die Ohren. Am Sonntag klingt die Jubiläumsfeier aus – mit Frühschoppen und natürlich: Fußball.

Freitag 19 Uhr: Festveranstaltung, anschließend Musik mit DJ Fox Roßwein

Sonnabend 10 Uhr: F-Jugend – Stahl Riesa 11 Uhr: C-Jugend – Großenhainer FV 14 Uhr: Männer – Döbelner SC 17 Uhr: Alte Herren – Dynamo Dresden Traditionself 20 Uhr: Live Band Walli & Co

Sonntag ab 10 Uhr: Frühschoppen 11.30 Uhr: E-Jugend – D-Jugend Chemnitzer FC Mädels

Rahmenprogramm: Historische Ausstellung, Tombola, Hüpfburg, Speis und Trank

