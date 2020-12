Garant für den Klassenerhalt: Hält Jan Pröve Hämelerwald erneut in der Klasse?

Und allein darum wird es auch in der aktuellen Saison gehen, in der das Adler-Team mit fünf Punkten auf dem vorletzten Platz steht – die Abstiegsrunde wird nicht zu vermeiden sein. Doch vor der erneuten Corona-Zwangspause lief es bei den Adlern etwas besser. Am 25. Oktober gab es durch das 4:1 gegen den SV 06 Lehrte den ersten Heimsieg in diesem Jahr. „Jan hat dabei eine überragende Leistung geboten und unglaubliche Bälle gehalten“, sagt Wedemeyer.

Jan Pröve ist eine beeindruckende Erscheinung. 140 Kilogramm verteilen sich auf eine Körpergröße von 2,08 Meter, damit ist der Torhüter des Bezirksligisten SV Adler Hämelerwald der wohl größte Fußballer der Region – und ein ausgesprochen guter noch dazu. „Jan ist ein großer Rückhalt für uns. Vor allem bei Eins-zu-eins-Situationen wird das Gehäuse für die gegnerischen Stürmer immer kleiner. Zudem pflückt er praktisch jede Flanke weg“, lobt Trainer Peter Wedemeyer seinen Leistungsträger im Tor. „Jan liefert konstant gute Leistungen und war in den vergangenen Spielzeiten ein Garant für den Klassenerhalt“, sagt der Adler-Coach.

Kahns Videos geben Pröve den letzten Kick

Um so richtig in Fahrt zu kommen und auch, um sich etwas abzuschauen, orientiert sich die Nummer eins der Adler an einem berühmten Torwartkollegen. „Oliver Kahn ist mein Vorbild, vor den Spielen motiviere ich mich mit seinen Youtube-Videos“, verrät der 32-jährige Schlussmann, der bereits seit 14 Jahren bei den Adlern zwischen den Pfosten steht.

Als Vater der fünf Monate alten Tilda denkt der langjährige SV-Kapitän schon daran, künftig sportlich etwas kürzerzutreten. „Das Alte-Herren-Team ruft“, sagt Pröve. Mit dem 18-jährigen Jan Böning, der in dieser Saison bereits drei Punktspiele absolvierte, könnte ein Talent aus den eigenen Reihen in seine Fußstapfen treten. Doch zunächst einmal will Pröve mit den Adlern noch einmal den Klassenerhalt schaffen. Danach könnte er sich ganz dem Beruf und seiner Familie widmen.