Arminia verliert seinen Top-Torjäger: Abdulmalik Abdul kehrt zum VfV Hildesheim zurück

Am Donnerstag startet der SV Arminia Hannover offiziell in die Saisonvorbereitung, nachdem Trainer Skerdi Belajdze seinen Spielern zuletzt freiwillige Einheiten angeboten hatte. Pünktlich zum Neustart setzt es aber einen Dämpfer für den Oberligisten.

Anzeige

Abdulmalik Abdul, in der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 mit acht Treffern in sieben Pflichtspielen Top-Torjäger der Blauen, zieht es nach einem Jahr zurück zu seinem Ex-Klub VfV Borussia 06 Hildesheim. Das gab Arminia am Dienstagmittag via Instagram bekannt.