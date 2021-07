Fünfter Neuzugang: SV Arminia verpflichtet Robin Ramme aus Hillerse

Oberligist SV Arminia Hannover hat nach Lars Holm, Finn Brumma, Rafael Hotes und Kenan Radoncic seinen fünften Neuzugang an Land gezogen. Robin Ramme wechselt vom Landesligisten TSV Hillerse aus dem Landkreis Gifhorn an den Bischofsholer Damm.

Der 24-Jährige ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und dürfte am Freitag um 19 Uhr im ersten Testspiel der Vorbereitung beim SV Nienhagen sein Debüt im Trikot der Blauen geben.

Vor dem Punktspielstart am 15. August in Northeim bestreitet der SVA noch weitere Testspiele bei der SV Arnum (15. Juli, 19.15 Uhr) und dem SV Bavenstedt (17. Juli, 16 Uhr) sowie am 20., 22. und 27. Juli beim Porta-Pokal in Ramlingen.