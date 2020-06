Bejzade baut auf die Jugend: Auch N'Diaye bleibt bei Armina - Taoule schon ein "Alter"

Arminia Hannover bastelt am Kader für die neue Saison in der Oberliga, in dieser Klasse ist man nach dem Abbruch der Spielzeit auch weiterhin vertreten. Die Verantwortlichen treiben die Planungen voran, gefühlt vergehen keine drei Tage ohne Vertragsverlängerung oder sogar Neuzugang.

Die Handschrift von Trainer Skerdi Bejzade, der auch weiterhin Ylli Quokaj als Assistenten an seiner Seite weiß, wird deutlich: Bejzade hatte vor seinem Amtsantritt bei den SVA-Herren erfolgreich in der Arminia-Nachwuchsabteilung gearbeitet. Daher ist es kein Zufall, wie er auf die Jugend setzt. Zuletzt verlängerte André N'Diaye seinen Vertrag. Der 19-Jährige hatte in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam gemacht und im Angriff gute Partien gezeigt.