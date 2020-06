SV Arminia holt Moritz Alten und zieht Konrad Gardemin hoch

Am 27. Juni entscheidet sich auf dem außerordentlichen Verbandstag des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) der Umgang mit der Saison 2019/2020, die am 12. März jäh unterbrochen worden war. So lang wollen die Vereine allerdings nicht warten, um den neuen Kader zu justieren.

Na also: Grünes Licht für die Leichtathletik-DM am 8. und 9. August in Braunschweig

So wechselt Moritz Alten vom Landesligisten 1. FC Wunstorf an den Bischofsholer Damm. Der 21-Jährige ist in der Innenverteidigung zu Hause und trifft beim SV Arminia auf Tom Becker, mit dem er 2018 im Trikot des TSV Havelse den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga gefeiert hatte.

Zweite Talent packt den Sprung

Der zweite Neuzugang kommt aus dem eigenen Nachwuchs. Konrad Gardemin ist nach Richard Mensah, der im vergangenen Sommer den Sprung in den Herrenbereich gemeistert hat, das zweite Talent aus den eigenen Reihen im Oberliga-Team. Der 18-Jährige ist sowohl im zentralen defensiven Mittelfeld als auch auf der Außenverteidigerposition zu Hause.