Gelungene Integration: SV Arnum bindet ein Dutzend Neuer durchaus erfolgreich ein

Doch letztlich kam es, wie befürchtet, und die Arnumer verabschiedeten sich mit 15 Punkten aus neun Spielen und einem Torverhältnis von 19:14 in die vorzeitige Winterpause. Alles in allem sei der Coach mit dem bisherigen Saisonverlauf absolut zufrieden, auch wenn seine Mannschaft bei den Unentschieden gegen die SG Blaues Wunder, den HSC II und beim SV Croatia „viele Punkte liegen gelassen“ habe, die eigentlich aufs Konto hätten wandern sollen.

Dass erneut ein Corona-Stopp verhängt wurde, passte natürlich keinem Sportler. Doch gerade bei denjenigen, die sich zu diesem Zeitpunkt besonders gut in Schuss fühlten, dürfte der Ärger groß gewesen sein. „Für uns war das richtig scheiße“, formuliert es Ermin Vojnikovic, Coach des Bezirksligisten SV Arnum, drastisch. „Wir waren richtig gut in Tritt, hatten zuvor drei Spiele am Stück gewonnen und gute Chancen, mit dem nächsten Sieg auf Platz zwei zu springen.“

Ganz unerwartet sei das jedoch nicht gewesen. „Wir hatten immerhin zwölf Neuzugänge, und die musst du erst mal integrieren“, relativiert Vojnikovic. „Und darunter waren etliche, die vorher unterklassig gespielt haben.“ Das Zeugnis für die Arnumer „Novizen“ fällt gut aus. Boua Karim Dagnogo und Amadou Sayon seien in der Offensive die erhofften Verstärkungen. „Deren Talent war bekannt, aber sie haben zwei Jahre lang in der 4. Kreisklasse gekickt, waren praktisch weg vom Fenster. Doch sie haben sich schnell an die Liga gewöhnt“, sagt der Trainer.

Mit Antonio Petrovic gebe es zudem endlich eine gute Alternative zu Stammmittelstürmer Felix Rademacher. Dazu sei Marius Wichmann „ein richtig guter Torwart, sehr komplett und überragend im Eins-gegen-eins“, sagt Vojnikovic. Auch für den Sechser Niklas Runge und Innenverteidiger Benjamin Viebrans gab es verbale Streicheleinheiten vonseiten des Trainers: „Die beiden sind auf jeden Fall Verstärkungen.“

Vojnikovic kannte Diedrich gar nicht

Am meisten überrascht habe ihn aber Jan-Hendrik Diedrich. „Er ist ein Kumpel von Rademacher, und ich kannte ihn vorher gar nicht“, gibt Vojnikovic zu. Schnell habe sich gezeigt, welches Potenzial der Neue habe. „Er ist als Sechser extrem kampfstark und präsent, außerdem redet er viel, gibt Anweisungen.“

Auch die fußballerische Entwicklung bewerte er positiv. „Ich bin kein Trainer, der sagt, wir stellen uns hinten rein. Wir wollen Ballbesitz, wir wollen kombinieren, wir wollen offensiv spielen“, sagt der frühere Torjäger. Und so gerne er eine starke Einzelleistung sehe, so sehr fördere er in vielen Situationen die Devise „Doppelpass statt Dribbling“. Unterm Strich sehe er die ersten neun Partien so: „Fußballerisch war es ganz gut, was fehlt, sind die Ergebnisse.“