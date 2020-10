Früher Rückstand, na und? Arnum gibt gegen VfL Eintracht "einfach ein bisschen Gas"

Die Arnumer kamen sehr gut in die Partie hinein und hatten durch Amadou Sayon (2.) und Karim Boua Dagnogo (4.) gleich zwei Hochkaräter, um in Führung zu gehen. Mit ihrem ersten viel versprechenden Konter waren es dann allerdings die Gastgeber, die die durch Felix Schmidt das 1:0 vorlegten (8.). „Das hat der Gegner einfach sehr gut gemacht“, zollte Vojnikovic den Platzherren den gebührenden Respekt.

Positiv sei gewesen, dass seine Schützlinge sich nicht von dem Rückstand hätten beeindrucken lassen. „Die Jungs haben einfach ein bisschen Gas gegeben.“ Als Eintracht-Keeper Leon-Giuseppe Gottschalck einen Schuss von Felix Rademacher nicht festhalten konnte, staubte Sayon zum 1:1 ab (20.).

Nach dem 4:1 ist bei den Gastgebern die Luft raus

Die Gäste bestimmten – angetrieben vom starken Nick Hieronymus – das Geschehen, übten Druck aus und kamen so fast zwangsläufig zu Möglichkeiten. Eine davon nutzte Rademacher zum 2:1-Pausenstand (40.).

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Yann-Niklas Pohl per 16-Meter-Dropkick auf 3:1 (50.). Und Dennis Kutzner ließ im Anschluss an einen Eckstoß per Kopf zügig den vierten Treffer folgen (53.). „Danach war bei der Eintracht ein bisschen die Luft raus“, so Vojnikovic. „Die Jungs haben sich aber gut bewegt, den Ball schön laufen lassen und sich weitere dicke Chancen erspielt.“ Auch mit der Arbeit gegen den Ball sei er zufrieden gewesen. „Unterm Strich haben wir dem Gegner außer dem einen Tor nur noch eine Möglichkeit erlaubt.“

Einziger Wermutstropfen: Torjäger Rademacher zog sich bei einem Sprint kurz vor der Pause einen Muskelfaserriss zu und wird deshalb einige Wochen fehlen.