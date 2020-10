"Hatten Chancen für drei Spiele": Arnumer machen es gegen Koldingen (zu) spannend

Die Gastgeber ließen die Koldinger zunächst etwas kommen, ergriffen aber nach rund 20 Minuten selbst die Initiative, „weil“, so Vojnikovic, „dem Gegner nicht viel eingefallen ist“. Sowohl in der Startphase als auch in der zweiten Hälfte der ersten 45 Minuten habe sich seine Mannschaft bereits fünf, sechs Hochkaräter erspielt. „Unter anderem haben wir durch Jakob Angelovski in der elften Minuten einen Foulelfmeter verschossen.“ Die Gäste hatten durch Rouven Bräunig und Hassan Jaber zumindest zwei gute Möglichkeiten.

Raoul Reiche verhindert Schlimmeres

Nach dem Wechsel bettelten die Gäste förmlich um Gegentore. Doch mehrfach rettete der überragende KSV-Keeper Raol Reiche seinen Vorderleuten das „Zu-Null“. Dass die Gäste nach einer Ecke von Jarzombek durch Pascal Jarzyna plötzlich das schmeichelhafte 1:0 vorlegten (61.), wirkte fast wie ein Witz.

„Danach habe ich auf zwei Sechser umstellen wollen, aber die Jungs haben das irgendwie ignoriert“, ärgerte sich der Koldinger Trainer. Seine Mannschaft sei blind angelaufen und habe eine Chance nach der anderen zugelassen. Als Angelovski per Handelfmeter zum 1:1 traf (72.), schien es nur eine Frage der Zeit, wann die brandgefährlichen, spielfreudigen Arnumer den Sack zubinden. Doch Reiche parierte vier, fünf Hundertprozentige. „Wir haben unheimlich viel Platz im Mittelfeld gehabt“, so Vojnikovic. „Und die Jungs haben immer weiter Druck gemacht.“

Zweimal war jedoch auch aufseiten der Hausherren zumindest ein wenig Glück nötig: Jarzombek traf in der Schlussphase per Freistoß nur den Außenpfosten – und Jaber scheiterte frei vor dem Tor an SVA-Torhüter Markus Wichmann. Letztlich belohnten sich die Gastgeber dann doch noch: Nachdem Reiche einen Kopfball mit einem tollen Reflex von der Linie gekratzt hatte, traf Joker Cagan Ermis in der Nachspielzeit zum 2:1.