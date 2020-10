"Sehr glücklich für uns": HSC-Reserve rettet sich in Arnum zu einem Punktgewinn

„Nach dem 1:1 hat die Mannschaft ein richtig gutes Spiel gemacht, sich aber nicht belohnt, weil sie die Chancen nicht genutzt hat“, zog Ermin Vojnikovic nach dem 1:1 seiner Mannschaft im Heimspiel gegen die U23 des HSC eine gemischte Bilanz. „Vielleicht brauchen wir einfach mal einen dreckigen Arbeitssieg“, spekulierte der Coach der SV Arnum. „Wir kriegen unsere guten Phasen einfach nicht in ausreichend Tore umgemünzt.“

In der ersten Viertelstunde war es eher ein vorsichtiges Abtasten, beide Seiten versuchten offenkundig, sich erst einmal kennen zu lernen, Stärken und Schwächen abzuschätzen. Der Sonntagsschuss in der 17. Minute, mit dem Maurizio Antonio Piu die Gäste in Führung brachte, sorgte dann für etwas Schwung.