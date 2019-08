SV Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen live im TV und im Online-Stream sehen

Genug gefreut, jetzt wird es ernst. Auch wenn vor dem Nachbarschaftsduell im DFB-Pokal zwischen Werder Bremen und dem Oberligisten Atlas Delmenhorst niemand ernsthaft Zweifel an einem Sieg des Fußball-Bundesligisten hat, geht Werder-Coach Florian Kohfeldt die Partie mit der notwendigen Seriosität an. "Ab Freitag sind wir komplett im Wettkampfmodus", sagte Kohfeldt vor dem Spiel am Samstag (20.45 Uhr) im Weserstadion.