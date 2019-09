SV Aufbau Altenburg schreibt Tischtennis-Geschichte

Altenburg. Wenn Michael Rüger über die zurückliegende Saison des ersten Tischtennis-Herrenteams vom SV Aufbau Altenburg spricht, dann ist dem Abteilungsleiter noch immer eine gewisse Ungläubigkeit und vor allem Stolz anzumerken. Denn den jungen Meistern der rasend schnellen Zelluloidbälle an den Platten aus der Skatstadt ist der Aufstieg in die Regionalliga gelungen. „Was die vierthöchste Spielklasse in Deutschland ist und was bislang noch keinem Altenburger Verein gelungen ist“, umreißt Rüger die Dimensionen.

Aber so ehrlich sollte man auch sein: Die Tischtenniscracks von Aufbau waren einfach auch heiß auf sportliche Höhenflüge durch die recht üppige Thüringer und deutsche Ligenlandschaft. „Nach drei Bundesligen folgt die Regionalliga und mitteldeutsche Oberliga, der sich darunter im Freistaat die Thüringen- und Verbandsliga, drei Bezirksligen, die Kreisliga sowie zwei Kreisklassen unterordnen“, zählt Rüger auf.

Als Rüger in der Spielzeit 2004/05 die Geschicke als Abteilungsleiter übernahm, gehörten der Abteilung mit Heimat in der Friesenhalle rund 40 Mitglieder an. Das erste Männerteam war damals in der dritten Bezirksliga unterwegs. „Uns sind in den zurückliegenden zehn Jahren mit mehreren Teams mehrere Aufstiege gelungen.“ Der sportliche Erfolg färbte auch ab und lockte neue Gesichter in die Abteilung. Heute sind 65 Mitglieder in der Abteilung unterwegs.

Team wurde internationaler

„Da wir schon einige Zeit thüringenweit spielten, wurden wir zunehmend auch interessanter für gute Spieler, beispielsweise aus Zeulenroda, Erfurt und Jena. Vor drei Jahren gelang uns zudem der Aufstieg in die mitteldeutsche Oberliga, wo auch schon viele Talente aus dem Ausland unterwegs sind.“ Erst stand dort für Aufbau nur der Klassenerhalt auf der Tagesordnung, was im ersten Jahr auch dank erfolgreicher Relegation gelang. Das Problem: gleich drei Stammspieler verließen im vergangenen Jahr das erste Team. „Ich musste binnen drei Wochen adäquaten und spielstarken Ersatz finden“, erinnert sich Rüger.

Was augenscheinlich mit einen in Leipzig lebenden Syrer, einem Polen und einem Esten gelang. Und wie dieser erste Sechser von Aufbau mit Patrick Wohlfahrt und Mannschaftleiter Daniel Fehrle aus Altenburg, den Polen Jacek Wandachowicz und Pawel Kibala sowie der ehemaligen syrischen Nummer Eins, Yhya Mosslly, und dem estnischen Vizemeister Aleks Smirnov einschlug, zeigt der geglückte Aufstieg. Akteure aus dem Ausland sind in der Regionalliga übrigens Normalität: Circa 50 Prozent der Spieler kommen von auswärts.

Mannschaftsleiter Daniel Fehrle steht mit seinen 34 Jahren vor der größten sportlichen Herausforderung seiner Laufbahn. „Dabei sind wir doch eigentlich in die Vorsaison nur mit dem Ziel gestartet, die Liga zu halten. Einen Aufstieg hatte aufgrund der großen personellen Veränderungen niemand im Auge“, erzählt er. Seit 22 Jahren spielt Fehrle nun schon Tischtennis. „Die ganze Zeit bei Aufbau – angefangen von der Kreisklasse bis jetzt hinauf zur Regionalliga. Das ist schon ein wahr gewordener Traum. Vor allem, dass wir jetzt tatsächlich gegen die erste Mannschaft von Schott Jena spielen. Das war bislang irgendwie unerreichbar, kommt aber jetzt. Unglaublich.“

Starke Konkurrenz aus Mitteldeutschland und Bayern

Jetzt schreibt Aufbau im Tischtennis Geschichte und wir stehen mit der Regionalliga vor einem großen Abenteuer“, freut sich der Abteilungsleiter. Denn nun erwartet die Mannschaft in der zehn Teams umfassenden Ligastaffel namhafte Gegnerschaft aus dem mitteldeutschen Raum bis ins tiefste Bayern hinein. Mit Stahl Blankenburg, der Ersten von Schott Jena und dem TTC Holzhausen werden erfahrene Mannschaften in der Altenburger Friesenhalle aufschlagen.

Fast wäre auch das Tischtennisteam des großen FC Bayern München ein Gegner der Altenburger geworden. Aber die konnten sich noch letzten Moment für die dritte Bundesliga qualifizierten. Trotzdem sind die Bayern ganz stark vertreten: Auch beim TuS Fürstenfeldbruck, dem TSV Windsbach oder der Reserve vom TV 1879 Hilpoltstein wird vortrefflich Tischtennis gespielt.

„Unser Saisonziel kann nur Klassenerhalt heißen. Dieser soll im Wesentlichen mit dem gleichen Spielerstamm wie im Vorjahr gelingen. Die Ausnahme bildet ausgerechnet der Einser im Mannschaftsgefüge, Jacek Wandachowicz, der jetzt von Antoni Wittkowski aus Polen besetzt ist. Der junge Pole avancierte in der vergangenen Saison mit einer Bilanz von 31:5 Punkten zum erfolgreichsten Spieler der mitteldeutschen Oberliga“, so Rüger.

Sonnabend erstes Saisonspiel daheim

Zum ersten Spieltag, am heutigen Samstag um 18 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit der DJK Biederitz, einem bekannten Team aus Oberligazeiten. Wenn auch die Bilanz des Vorjahres mit einer unnötigen Niederlage in Biederitz und einem souveränen 9:4 im Heimspiel recht erfolgreich verlief, werden die Gäste heuer deutlich spielstärker erwartet. „Wir hoffen bei unseren Heimspielen in der Friesenhalle auf eine Kulisse von rund 100 Zuschauern“, meint Rüger. Und Fehrle ergänzt: „Vor unserem ersten Spiel werde ich sicher nicht gut geschlafen haben, weil man aufgeregt ist. Und ein wenig hat man auch einen Kloß im Hals, wenn man daran denkt, dass man nun bis tief nach Bayern unterwegs ist. Schade, dass es mit den direkten Vergleichen mit dem FC Bayern München nicht klappt. Sowas würde in die Annalen eingehen, für Aufbau und in meine persönlichen. Aber auch das Erlebnis Regionalliga wird ein unvergessliches bleiben.“

