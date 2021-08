Faustdicke Überraschung: SV Babelsberg 03 und Trainer Predrag Uzelac gehen getrennte Wege

Der SV Babelsberg 03 und Cheftrainer Predrag Uzelac haben sich auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Das teilte der Fußball-Regionalligist am Dienstagnachmittag überraschend mit. Für die künftige sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft haben Vereinsführung und Trainer Vorstellungen entwickelt, die nicht mehr deckungsgleich sind.

"Wir sind Predrag Uzelac sehr dankbar für seine Arbeit in den vergangenen anderthalb Jahren", sagt Vorstandsvorsitzender Björn Laars. "Er hat unsere Regionalligamannschaft in einer sportlich prekären Situation übernommen, hat die Mannschaft stabilisiert und bis zum Saisonabbruch aus der Abstiegszone geführt. Sein Beitrag zum Pokalsieg in der vergangenen Spielzeit ist ein wertvoller Verdienst, den Predrag Uzelac für den SV Babelsberg 03 geleistet hat."