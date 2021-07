Tomislav Bosnjak legt bei Croatia Hannover los - und will dem Klassenerhalt alles unterordnen 

Seit vier Wochen im Mannschaftstraining

Nach einem gemeinsamen Treffen hat Bosnjak dem Verein innerhalb von fünf Minuten zugesagt, sagt er selbst. „Ich werde die Mannschaft mindestens in den nächsten beiden Jahren trainieren und habe Lust, sie zu formen und besser zu machen“, so Bosnjak. Der neue Trainer spielte einst unter anderem für den bosnischen Klub FK Sarajewo sowie für den isländischen Verein FC Viking. Mit den Isländern spielte Bosnjak 1992 sogar die Qualifikation für die Champions League, verlor jedoch beide Spiele gegen ZSKA Moskau. Nachdem er nach Deutschland zog, machte Bosnjak einen Trainerschein und trainierte bisher den FC Braunschweig sowie die PSG Peine.

Die Kroaten befinden sich mittlerweile schon seit vier Wochen im Mannschaftstraining. „Natürlich hatten wir anfangs nicht die Intensität im Training, die wir mittlerweile haben. Wir haben das Pensum von Woche zu Woche gesteigert“, so der Coach. Um konditionelle Grundlagen zu trainieren, musste seine Mannschaft zwar bisher viel laufen. Die meisten Läufe absolvierten die Kroaten jedoch mit einem Ball. „Ab jetzt trainieren wir bis zum Pflichtspielstart Spielformen“, gibt Bosnjak seine Marschroute für die weitere Vorbereitung aus.

Es drohen die typischen Croatia-Probleme

Während der Vorbereitung trainiert Croatia dreimal und hat am Wochenende jeweils ein Spiel. In den bisherigen Testspielen trennte sich die Bosnjak-Elf mit 1:1 vom VfB Peine und gewann 2:1 gegen Stern Misburg. „Die Anfangsphase war in den jeweiligen Testspielen wirklich gut. Danach haben wir durchgewechselt, außerdem haben die Spieler schwere Beine von dem harten Training, weshalb wir am Ende das Tempo nicht mehr gehen konnten“, sagt der Coach.

Das Saisonziel ist für den Trainer völlig klar. „Wir wollen in der Liga bleiben und ordnen dem Klassenerhalt alles unter. Wenn wir das schaffen, können wir uns für die kommende Spielzeit ein neues Ziel setzen“, meint Bosnjak. Der neue Mann wird allerdings mit den für Croatia typischen Problemen zu kämpfen haben. Im August sind wieder 70 bis 80 Prozent der Spieler im Urlaub, weshalb sich der Saisonstart schwierig gestaltet.