"Resonanz war großartig": SV Croatia hilft Erdbebenopfern mit Spendenaktion

Ende Dezember ereignete sich in und um die kroatische Stadt Petrinja ein schweres Erdbeben. Die Stadt Petrinja ist gut 60 Kilometer von der kroatischen Hauptstadt Zagreb entfernt. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, weshalb die Menschen teilweise kein Dach über dem Kopf haben. Und das hat die Fußballer des SV Croatia auf den Plan gerufen.

Tags darauf machten sich eine Person aus der sportlichen Leitung und ein Vereinsmitglied des SV Croatia im Auto auf den Weg nach Kroatien. Beide wollen namentlich nicht genannt werden. „Vor Ort hatten wir einen Ansprechpartner, der uns von Haus zu Haus geführt hat. So konnten wir unsere Spenden den Menschen direkt übergeben“, erzählt der Fahrer.

Verein will weiter helfen

Die Zustände vor Ort seien besorgniserregend gewesen. „Viele Menschen haben mit ihrem Haus ihr komplettes Hab und Gut verloren. Ich habe von Leuten gehört, die zu viert in einem kleinen Auto schlafen.“ Der Kroate erinnert sich an eine besondere Situation: „Eine Frau hat angefangen zu weinen, als wir ihr die Lebensmittel überreicht haben. Sie hatte fünf Tage lang dasselbe gegessen und sich nun so gefreut, etwas anderes essen zu können.“

Der Verein ist sich indes sicher, dass sie die Menschen weiter unterstützen werden. Auf welche Art und Weise, ist noch unklar. „Die Menschen brauchen täglich Hilfe, und das wird noch einige Zeit so bleiben“, sagt Butigan. Stjepan Jelcic aus der sportlichen Leitung des Vereins und Jure Plazanic, Spieler des Bezirksligisten, haben die Aktion ins Leben gerufen.

„Ich möchte mich im Namen des SV Croatia ausdrücklich bei jeder Person bedanken, die gespendet hat. Von der Resonanz sind wir überwältigt“, sagt Jelcic.