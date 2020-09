Knezevic rettet dem SV Croatia in letzter Minute einen Punkt gegen die SV Arnum

Die Ausgangsbasis für die Arnumer schien zunächst nicht so rosig. „Mir haben neun Mann gefehlt“, so Vojnikovic. „Darunter mit Felix Rademacher, Nick Hieronymus, Yann-Niklas Pohl, Sune-Timon Gärtner und Morten Frerichs fünf Stammkräfte.“

Als Amadou Sayon einen von Can-Christopher Cagrici getretenen Eckstoß per Kopf zur Führung ins Netz (70.) rammte, sah alles nach einem Dreier für die SVA aus. „Wir hatten Oberwasser, hätten nachlegen müssen", monierte Vojnikovic.

Im zweiten Spielabschnitt gingen die Gastgeber nach einem Ballverlust der SVA in Führung, als Koteski nach einem langen Pass den Ball im Zweikampf behaupten konnte und ihn dann via Hacke im Tor versenkte (54.).

Seinem Team attestierte der Coach, es trotz des dem Kombinationsfußball nicht sonderlich förderlichen Untergrundes versucht zu haben, mit gepflegtem Passspiel ans Ziel zu kommen. „Und bis zum letzten Drittel sah das auch gut aus, doch ganz vorne haben uns der Zug und die letzte Präzision gefehlt.“ Deshalb sei es vor der Pause in der eigenen Offensive auch nur einmal wirklich gefährlich geworden.

In den ersten zehn Minuten hätten die Platzherren, die primär auf lange Bälle als Offensivrezept gesetzt hätten, ein bisschen Druck gemacht und sich durch Daniel Koteski, der den Pfosten traf (13.), auch eine gute Chance erarbeitet. „Ansonsten gab es bei denen nur einige Fernschüsse, die aber alle am Tor vorbeigingen.“

"So einen Acker habe ich noch nicht gesehen": 1. FC Wunstorf kassiert in Bad Pyrmont erste Saisonniederlage

Dem TuS Garbsen reicht der "schlechteste Saisonauftritt" zu 4:1-Sieg in Engelbostel

Doch Cagrici verpasste es, bei seiner hochkarätigen Chance zum 3:1 den Gastgebern endgültig den Saft abzudrehen. So kam es, wie es kommen musste. „Mir war klar, wenn wir hier in der Schlussphase nur mit einem Tor vorne liegen, wird es noch mal wild“, so Vojnikovic.

Knezevic rettet Croatia einen Punkt

In der 85. Minute musste Cagrici nach einem Gerangel mit Rot vom Platz, was Vojnikovic als inkonsequent erachtete: „Wenn Can runter muss, hätte auch der Spieler vom SV Croatia für seinen Schubser gehen müssen.“

Kurz vor Schluss flog ein Einwurf der Hausherren in den Gästestrafraum - und aus dem Gewühl sorgte Nikola Knezevic für den Ausgleich. „Das Unentschieden ist am Ende leistungsgerecht“, fand Croatia-Coach Nikola Butigan.