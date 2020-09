Bezirksliga: Der SV Croatia Hannover startet Sonntag gegen Eintracht erst verspätet

Am Sonntag steht in den Fußball-Amateurligen der Region Hannover der zweite Spieltag an. Doch die Mannschaft des SV Croatia startet erst jetzt in die Saison 2020/2021. Ihr Gegner am ersten Spieltag, Niedersachsen Döhren, stand vor einer Woche unter Corona-Quarantäne. Nun kommt mit der VfL Eintracht am Wochenende ausgerechnet eine Mannschaft an den Scheibenstandsweg , für die verlieren verboten ist.