"Da werden wir dran arbeiten": Croatia in Niedersachsens Fairplay-Wertung Vorletzter

Erschreckendes Ergebnis für den SV Croatia Hannover: Im VGH-Fairness-Cup belegen die Kroaten aus der Landeshauptstadt unter allen niedersächsischen Teams bis hinunter zur Kreisliga den vorletzten von 957 Plätzen. Nur der SV Schwarzer Berg aus der Kreisliga Braunschweig war in der vergangenen Saison unfairer als die Mannschaft des damaligen Trainers Kristian Vladic.

"Schaden nicht nur sich selbst, sondern auch dem Verein"

In 30 Spielen standen 106 gelbe Karten, neunmal Gelb-Rot sowie viermal glatt Rot standen für den SV Croatia 2018/19 zu Buche. Darüber hinaus sind die Kroaten am 1. Spieltag der vergangenen Saison nicht angetreten, was sich ebenfalls sehr negativ auf dfie Fairplay-Wertung ausgewirkt hat.

Ein Zustand, der für den neuen Coach nicht akzeptabel ist: „Da werden wir sicherlich dran arbeiten. Wir müssen den Jungs klar machen, dass sie mit unfairem Verhalten nicht nur sich selbst, sondern auch dem Verein schaden“, sagt Nikola Butigan.