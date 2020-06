Keine guten Erinnerungen an Darmstadt: 96-Sechser Marc Stendera und sein Traumtor-Trauma

Am 26. November 2019 traf Marc Stendera doppelt. Erst mit rechts zum Traumtor in der Nachspielzeit zum 2:2 für Hannover 96 gegen Darmstadt 98. Dann trat er die Eckfahne um, dazwischen war sein Volltreffer nach Eingriff des Videoassistenten aberkannt worden, weil ein Schiedsrichter nicht mehr Luft sein darf und der Ball vom Unparteiischen kam.

Kocak macht Stendera Einsatzhoffnung

Ob Stendera den Kunstschuss am Sonntag – wieder gegen Darmstadt – wiederholen darf, ließ Kocak offen. „Mal schauen, ob es am Sonntag zum Siegtreffer reicht und es dann zählt. Ich bin gespannt“, sagte Kocak. Diese Aussage dürfte Stendera, der seinen auslaufenden Vertrag gern verlängern würde, Mut machen. Eine Startelfgarantie gab Ko­cak dem 24-Jährigen nicht, die Aussicht auf einen Einsatz aber schon. Im Hinspiel hatte Kocak ihn erst in der 84. Minute eingewechselt.