SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Spiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Sonntag um 13.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor beim SV Darmstadt 98 an. Ein Wiedersehen gibt es dabei mit den Ex-Störchen Markus Anfang, Tom Cichon, Carsten Wehlmann, Aaron Seydel, Mathias Honsak, Fabian Schnellhardt und "Fußballgott" Patrick Herrmann.

