SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Spiel

Zeit, dass sich was dreht - Störche hoffen in Darmstadt auf das Ende der Auswärtsschwäche

Heute gilt es für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Die Spannung ist groß. Ab 15.30 Uhr wartet Darmstadt 98 auf die Störche. Mit der „Kieler Troika“ Patrick „Fußball-Gott“ Herrmann (Rechtsverteidiger), Mathias Honsak (Offensiv-Allrounder) und Carsten Wehlmann (Sportlicher Leiter) wollen die Lilien den Nordlichtern die Auswärtspremiere dieser Saison vermiesen.

Die Stimmung am Böllenfalltor dürfte die Südhessen beflügeln. Schließlich wird im Zuge der Renovierung der in Ehren verfallenen Arena die Gegengerade eingeweiht. 4300 Stehplatzbesucher finden hier vorerst Platz. Am Ende sollen dazu noch weitere 3000 Sitzplätze zur Verfügung stehen – und ein Dach vor Wind und Regen schützen. Das Kartenkontingent für Heimbesucher ist vergriffen, aus Kiel werden zwischen 150 und 200 Schlachtenbummler erwartet.

Beide Parteien spielten am ersten Spieltag 1:1. Wobei sich besonders die kampfstarken und nach Standards brandgefährlichen Lilien über den verpassten Sieg ärgern durften. Der Gegentreffer beim HSV fiel erst in der achten Minute der Nachspielzeit. Und dies auch noch durch einen Elfmeter nach Video-Beweis.

Holstein trauerte derweil den drei Alu-Treffern gegen Sandhausen nach. Personell kann Cheftrainer Andre Schubert in Darmstadt bis auf Jannik Dehm (Schienbeinbruch) aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Vollen schöpfen. In ihren bislang zwei Zweitliga-Auftritten am Böllenfalltor gab's für die Störche ein 2:2 (17/18) und eine 2:3-Niederlage (18/19). Saisonübergreifend warten die Kieler seit dem 3:1 in Bochum (23. Februar) auf einen Auswärts-Dreier. In den fünf Partien danach holten die Nordlichter lediglich einen Zähler in der Fremde. Neue Saison, neue Mannschaft, neue Chance. Zeit, dass sich was dreht – Kiel ahoi!