SV Darmstadt 98 gegen VfB Stuttgart live im TV und Online-Stream sehen

Der VfB Stuttgart strebt ein versöhnliches Ende einer nur bedingt zufriedenstellenden Hinserie an. Unter dem neuen Trainer Tim Walter ist das vorgegebene Ziel des direkten Wiederaufstiegs in Gefahr. Zumindest bei der aktuellen Momentaufnahme: Nur dank eines Sieges am vergangenen Spieltag gegen Nürnberg (3:1) finden sich die Schwaben auf dem dritten Platz wieder, lassen gerade auswärts regelmäßig Federn. Lediglich zwei von sieben Partien in der Ferne konnte Stuttgart für sich entscheiden. VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger zeigt sich damit nicht zufrieden. "Auch ich habe zu Beginn geglaubt, dass es uns leichter fällt, dominant und effizient zu sein", sagte Hitzlsperger. In Darmstadt gibt es zum zweiten Dreier in Serie daher keine Alternative.