SV Ehrenhain kurz vor Trainingsauftakt für die Rückrunde

Ehrenhain. Linoleum unter den Füßen, Rasen im Hinterkopf: Fußball-Thüringenligist SV Ehrenhain bespielt derzeit die Hallen der Umgebung und blickt gleichzeitig voraus auf die Rückrunde. Am kommenden Freitag bestreitet die Mannschaft von Trainer Jörg Böckel in Schmölln ihr viertes und letztes Hallenturnier des Jahres. Am 20. Januar folgt der offizielle Trainingsauftakt unter freiem Himmel.

Die bisherige Bilanz unterm Dach? „Durchwachsen“, sagt Böckel. „In Altenburg lief es etwas holprig. Da hat man gesehen, dass wir 14 Tage lang nichts gemacht hatten. In Gera haben wir nur ein Spiel verloren und sind Siebter geworden. In Meuselwitz sind wir mit viel Glück ins Halbfinale gekommen. Insofern ist das schon ok.“ Rein gar nicht ok ist die Verletzung von Eric Fleissner. Der Torwart knickte bei der Erwärmung in Gera um und konnte nicht spielen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Personelle Sorgen bedrücken Ehrenhain sonst allerdings nicht. Entgegen des ein oder anderen Gerüchts hat kein Spieler den Verein im Winter verlassen. Langwierige Verletzungen gibt es ebenfalls nicht zu vermelden. Die Erfolgstruppe bleibt also zusammen und hat ein klares Ziel formuliert: „Wir wollen Meister werden“, gibt der Coach die Richtung vor und ergänzt mit Blick auf den möglichen Aufstieg, „alles andere entscheidet am Ende der Vorstand“. Nach der Winterpause wohlgemerkt.

Herbstmeisterschaft dahin

Die am grünen Tisch gewonnene Herbstmeisterschaft ist indes schon wieder zerronnen. Konkurrent FC An der Fahner Höhe grüßt wieder von der Spitze. In erster Instanz hatte das Sportgericht dem FC neun Punkte abgezogen, weil er erneut das Schiedsrichtersoll nicht erfüllen konnte. Nach einem Einspruch wurde die Strafe nun auf drei Zähler reduziert – weil Unparteiische zweier Spielgemeinschaften des Vereins im Nachwuchs anerkannt werden. „Das ist ein bissel komisch, aber wir nehmen das hin. Wir haben schließlich noch 15 Spiele, um das Ganze gerade zu biegen“, sagt Böckel. Oder um mit Alfred Peißler zu sprechen: „Grau is’ im Leben alle Theorie – aber entscheidend is’ auf’m Platz!“ Momentan trennt Verfolger Ehrenhain und Primus Fahner Höhe nur das um sechs Treffer schlechtere Torverhältnis. Das soll sich spätestens dann ändern, wenn beide Mannschaften am 4. April direkt aufeinanderprallen.

Bis dahin weht freilich noch reichlich Wind durch die Wipfel am Waldsportpark. Klingt beschaulich, wird aber anstrengend, wenn der Übungsleiter wieder zum Üben bittet. Drei Einheiten pro Woche plus Testspiele stehen auf dem Programm. „Wir wollen schnell wieder fußballerisch den Anschluss und zueinander finden und noch etwas mehr auf die Defensivarbeit achten“, erzählt Jörg Böckel. „Die Rückrunde ist mir wichtiger als einen Hallenpokal zu stemmen.“ Vielleicht passiert das ja trotzdem noch, am Freitag in Schmölln.

Bisher feststehende Testspiele: 24. Januar, 18.30 Uhr: Empor Glauchau – SV Ehrenhain; 31. Januar, 18.30 Uhr: Meeraner – SV Ehrenhain; 6. Februar, 17.30 Uhr: FSV Zwickau (A-Junioren) – Ehrenhain.

William Wunderlich