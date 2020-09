Doppelpack in Mühlenberg: Roman Busse schießt SV Gehrden zum nächsten Sieg

Es läuft beim SV Gehrden: Das Team von Michel Costa hat auch die zweite Partie der Saison in der Bezirksliga 7 klar für sich entschieden – mit 2:0 beim Mühlenberger SV. Somit bleiben die Burgbergstädter an der Tabellenspitze. „Wir genießen den Moment und freuen uns“, sagte der Trainer nach der Partie. „Aber wir wissen auch, dass es noch Phasen geben wird, in denen es nicht so gut für uns laufen wird.“

Die gab es am Dienstagabend noch nicht. Die Gehrdener bestimmten das Spielgeschehen und erspielten sich eine Fülle an Torchancen. Mühlenbergs Torwart Jean-Pierre Sacher wuchs über sich hinaus. „Er hatte die Partie lange offen gestaltet“, lobte Costa den Gegner.