"Sehr positives Feedback": SV Gehrden hält Kader zusammen - Zugänge nicht spruchreif

Wenn Michel Costa aus dem Fenster schaut, bekommt er zurzeit das reinste Winterwunderland geboten. In Egestorf am Fuße des Deisters, wo der Trainer des SV Gehrden wohnt, bestimmt Schnee zuhauf das Panorama. Weniger schön sind die Aussichten auf die baldige Wiederaufnahme der Fußballsaison. „Aber da gibt es gerade wesentlich Wichtigeres, als sich Gedanken zu machen, ob bald wieder Fußball gespielt werden kann oder nicht“, sagt der 36-Jährige.

Dennoch ist er in den vergangenen Wochen nicht untätig gewesen, was seine Bezirksliga-Mannschaft betrifft. In den Gesprächen mit den Spielern habe er „sehr positives Feedback“ bekommen. „Ich denke, alle werden bleiben“, sagt er. An der ein oder anderen Neuverpflichtung sei der SVG-Coach dran, spruchreif ist aber noch nichts.