Keine 100 Prozent mehr möglich: Michel Costa tritt beim SV Gehrden zurück

Doch die sportliche Misere ist nicht ausschlaggebend, betonen Spartenleiter Frank Viet und Costa. Vielmehr hänge der Abschied mit einer beruflichen Veränderung zusammen. „Aufgrund der neuen Herausforderung kann ich nicht gewährleisten, dass ich 100 Prozent für den Verein geben kann“, sagt Costa. Ein Nachfolger steht bereits fest: Der bisherige Assistenztrainer Alexander Czapski soll im neuen Jahr als neuer Chef den Klassenerhalt in der Bezirksliga sichern.

Drei Spielzeiten hat Michel Costa mit dem SV Gehrden in der Bezirksliga während seiner zweiten Amtsperiode begonnen – und keine davon hat er komplett abschließen können. Die ersten beiden aufgrund der Corona-Pandemie, nun hat er zur Winterpause seinen Rücktritt erklärt.

„Ich wollte eigentlich schon mit ihm verlängern“, sagt Viet. „Wir waren mit Michel keineswegs unzufrieden.“ Vielmehr wollte der Spartenleiter dem Trainer für den bevorstehenden Abstiegskampf die Sicherheit und ein gutes Gefühl geben.

Als der beliebte Coach das Gespräch mit dem Vorstand suchte und seine Entscheidung mitteilte, habe er die Verantwortlichen überrascht. Viet spricht von einem „Schlag ins Gesicht“. Er ist dem Trainer allerdings nicht böse, kann die Entscheidung nachvollziehen.

Costa betont, dass seine Entscheidung nicht mit der sportlichen Talfahrt zusammenhänge. „Es ist egal. Selbst, wenn wir die Aufstiegsrunde erreicht hätten, wäre die Entscheidung dieselbe gewesen“, sagt der 37-Jährige. „Wenn ich beruflich zeitlich mehr eingebunden bin, würde ich den Aufgaben beim Verein nicht gerecht werden können. Jeder, der mich kennt, weiß: Entweder gebe ich 100 Prozent oder lasse es sein.“

Ungewohnte Zeit an den Wochenenden

Es sei zwar schade, dass er dem SVG den Rücken kehren muss. „Jetzt habe ich am Wochenende auch mal Zeit für etwas anderes. Das ist ganz ungewohnt“, sagt Costa. Czapski wünscht er „viel Erfolg für die Abstiegsrunde. Es ist klasse, dass der Verein ihm das Vertrauen schenkt“, sagt der bisherige Trainer. „Wenn alle fit sind, hat die Mannschaft eine super Qualität.Ab März gilt es, dass man das an den Wochenenden auch in den Ergebnissen wiederfindet.“