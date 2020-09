Zu lange reklamiert: Nikolaos Zervas bestraft Gehrdener und schießt Iraklis ins Glück

Bislang ist die Saison perfekt verlaufen für das Team des SV Gehrden. Doch die Euphorie nach drei Siegen in Folge ohne ein Gegentor ist nach dem vierten Spieltag dahin: Die Elf von Trainer Michel Costa hat mit dem 0:1 (0:1) gegen Iraklis Hellas die erste Pleite hinnehmen müssen. „Das ärgert mich“, sagte der Coach. Er sprach allerdings auch davon, dass seine Spieler eine ordentliche Leistung gezeigt hätten. „Wenn wir unsere Chancen besser ausgespielt hätten, hätten wir mindestens ein Unentschieden erreicht. Das wäre auch verdient gewesen“, sagte Costa.

Es hätte auch schon geholfen, wenn sich die Gehrdener Defemsive nicht länger mit dem Reklamieren eines vermeintlichen Handspiels befasst und den Iraklis-Routinier Nikolaos Zervas nach dessen Ballannahme entschlossener gestört hätte. So konnte der Offensivmann nach einem Diagonalball Richtung Fünfmeterraum der Gehrdener laufen und in das lange Eck an Christian Wigele vorbei einschießen (20. Minute). „Durch das Reklamieren ist man vielleicht ein paar Hundertstel Sekunden abgelenkt und kommt dann den entscheidenden Schritt zu spät“, sagte Costa.