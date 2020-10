Mit Filmmusik gegen den Tabellenführer: SV Gehrden will Davenstedtern Punkte abknüpfen

Am Sonntag beginnt für den TuS Davenstedt die entscheidende Phase der Vorrunde. Zunächst trifft die Pöppler-Elf auf den zweitplatzierten SV Gehrden, in der nächsten Woche geht es gegen den Tabellendritten SV Iraklis Hellas. „Es stehen richtungsweisende Wochen vor uns. Nach den zwei Spielen wissen wir, wie gut wir wirklich sind“, sagt Davenstedts Teammanager Thomas Scheer.

Beim Spiel zwischen Gehrden und Davenstedt trifft nicht nur der Tabellenführer auf den Zweiten, sondern auch die beste Abwehr aus Gehrden (ein Gegentor) auf die zweitbeste Defensive des TuS (zwei Gegentore). „Hinten stehen wir sicher und nach vorne sind wir in jedem Spiel für mehrere Tore gut – das macht uns so stark“, sagt der Teammanager. Personell kann Trainer Christian Pöppler nahezu aus dem Vollen schöpfen. Scheer meint: „Das wird zwar eine sehr schwierige Aufgabe. Dennoch haben wir nicht vor, dort einen Punkt zu verlieren.“

Gehrdens Kapitän bleibt nach Urlaub auf der Bank

Auf der anderen Seite warten die Amateure des SV Gehrden mit einem ausgeruhten Kapitän. Ein paar Tage hatte sich Tim Borowsky nämlich auf Sylt erholt und sich die frische Nordseeluft um die Nase wehen lassen. Mit frischem Wind will er am Sonntag (15 Uhr) im Spitzenspiel der Bezirkliga 7 den TuS Davenstedt vom Thron der Staffel befördern. Dabei stellt er sich nach den verpassten Trainingseinheiten und dem zurückliegenden Spiel aufgrund seines Urlaubs, in den Dienst der Mannschaft und stellt seine eigenen Interessen hinten an: „Warum sollten wir die Startelf verändern, wenn das Team doch erfolgreich gewesen ist“, fragte er rhetorisch. Schließlich fuhren die Gehrdener zuletzt einen starken 4:0-Sieg in Ihme-Roloven ein.