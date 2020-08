SV Gifhorn patzt zum Abschluss: Der Sieger der #GABFAF-Challenge steht fest!

Beim Bierkistenschießen lief es direkt besser: Grega und Naglis Juknewitschius punkteten voll, insgesamt gab es 32 Zähler. Auch beim Pfostenlauf holten die Gifhorner 32 Punkte, Grega und Kevin schafften jeweils 16 Kontakte. "Die ersten 25 Sekunden waren noch ganz okay, aber die letzten fünf Sekunden hat man gemerkt, das geht ganz schön in die Oberschenkel", resümierte Grega. Bruno Juknewitschius war beeindruckt: "Bei den Läufen ist nicht mehr drin. 16, 17 ist, denke ich, das Maximum - und das Hochhalten ist auch Glückssache.“

Damit sollte der jüngere der Juknewitschius-Brüder Recht behalten: Bruno und Naglis traten gemeinsam zur Balljonglage an - was beim Aufwärmen noch schnörkellos klappte, haute, als es darauf ankam, überhaupt nicht hin. Das Duo holte nur zwei Punkte. „Das war einfach nur die Angst, den Kontakt zu dolle zu spielen, weil wir uns eigentlich einen Plan gemacht hatten, um schnell in ein Pendel reinzukommen und an die 90 bis 100 Kontakte ranzugehen. Es wäre auf jeden Fall machbar gewesen. Es ist aber leider nicht passiert", ärgerte sich Bruno. Hätte es geklappt - Gifhorn hätte sogar noch die Spitze erreichen können.