Abschied als Bezirksligist? Ihmes Josip Geric kündigt Ende der Trainerkarriere an

Wird der Saisonabbruch am 27. Juni beschlossen, spielt der SV Ihme-Roloven in der Saison 2020/21 wieder in der Bezirksliga - wie schon 2018/19. Für Josip Geric wird es die letzte Spielzeit als Trainer sein, er kündigt das Ende seiner Laufbahn an. Da würde er sich natürlich gern mit dem Klassenerhalt verabschieden.