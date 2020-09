"Einstellung hat nicht gestimmt": SV Ihme-Roloven hat gegen Mühlenberg nichts zu melden

Nach dem Traumstart in Harenberg ist der SV Ihme-Roloven endgültig auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Beim 2:4 gegen den Mühlenberger SV setzte es die zweite Niederlage am Stück in der Bezirksliga 7. Trainer Mario Geric kritisierte die Einstellung seiner Spieler: "Sie waren mit dem Kopf nicht bei der Sache."