Die Brüder Francisco Javier und Sergio Pulido León: vereint beim SV Ihme-Roloven

Schon länger baggerte er hartnäckig an Francisco, dem älteren der beiden, der acht erfolgreiche Jahre beim Koldinger SV verbrachte. „Ihme hat sich schon im letzten Winter für mich interessiert. In Koldingen sind dann ein paar Sachen vorgefallen, sodass ich gerne wechseln wollte“, sagt „Fran“, wie der 27-Jährige gerufen wird. Kurz vor Wechselfrist im Sommer kam das erneute Angebot aus Ihme-Roloven, Bruder Sergio leistete Überzeugungsarbeit. Und die Geschwister, die bis dato nur ein Jahr in Koldingen zusammengespielt hatten, waren wieder vereint.

„Das ist schon eine coole Sache, im selben Team zu kicken“, sagt Francisco. „Wir sind jetzt beide auch im perfekten Alter dafür.“ Drei Jahre trennen die beiden. Der 24-jährige Sergio ist kein Talent mehr, Francisco aber auch noch längst kein Auslaufmodell. „Mit ihrer Erfahrung helfen sie auch jüngeren Spielern immer wieder“, sagt Geric, der große Stücke auf die beiden hält. „Man muss nicht der beste Fußballer sein, wenn es charakterlich passt. Bei Sergio und Fran stimmt beides.“

Trickreiches Spiel mit einer Prise Witz

Die andalusischen Wurzeln sind den Söhnen spanischer Eltern auf dem Platz anzusehen. „Ich glaube, dass wir diese Spielweise ein bisschen mitbekommen haben“, sagt Francisco. Schnelles, trickreiches Spiel, dazu immer mit einer Prise Witz: Die Pulido Leóns sind das, was man als Spaßfußballer bezeichnet. Geboren und aufgewachsen in Bothfeld, waren sie in ihrer Kindheit regelmäßig in der Heimat der Eltern, im südspanischen Almería. „Gefühlt sind wir in zwei Städten aufgewachsen“, sagt Francisco schmunzelnd.

Eine sportliche Heimat haben die Geschwister vorerst in Ihme-Roloven gefunden. Wenn Sergio vom beschaulichen Dorfklub erzählt, kommt er ins Schwärmen. „Ich habe noch nie in so einem familiären Verein gespielt. Man merkt, wie wichtig den Leuten hier der Zusammenhalt ist“, sagt er. „Von Zuschauern bekommt man mal eine Kiste ausgegeben, ab und zu frühstücken wir vor Heimspielen mit dem Vorstand.“