SV Johannstadt feiert 50 Jahre Frauenfußball in Dresden

Dresden. Der SV Johannstadt 90 e. V. feierte am vergangenen Sonnabend 50 Jahre Frauenfußball und ist damit der Verein, der am längsten Mädchen- und Frauenfußball in Dresden spielt. Dieser Tag kennzeichnet auch den Neuanfang auf der neuen Sportstätte an der Liebstädter Straße.

Anzeige