SV Langwedel erstmals Gifhorns eFootball-Kreismeister

Nicht Titelverteidiger 1. FC Wedelheine oder Topteam VfL Rötgesbüttel, nein, der SV Langwedel ist Gifhorn neuer eFootball-Kreismeister. Bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende sicherte sich das SVL-Trio Timo Schiller, Moritz Thiele und Philipp Köllner (ohne Einsatz) mit einem 17:7-Sieg nach Toren über den Wesendorfer SC erstmals die Gifhorner eFootball-Krone. Anzeige „Wir sind froh und glücklich darüber, dass wir den Titel klarmachen konnten“, sagt Schiller, der vor dem Duell mit Aufsteiger Wesendorf nach eigener Aussage keinen Druck verspürte. Aber: „Wir wussten, dass es gegen sie deutlich einfacher werden würde, als wenn wir beispielsweise gegen Wedelheine gespielt hätten“, so Schiller. So werden die letzten beiden Spieltage für Schiller und Co. zu Ehrenrunden, wenn es gegen die FSV Adenbüttel/Rethen und Wedelheine geht.

Meisterschafts-Entscheidung verschoben Langwedel hätte die Meisterschaft bereits eine Woche zuvor perfekt machen können, doch im direkten Duell mit Verfolger FC Brome gab es technische Probleme. Die Teilnehmer einigten sich darauf, dass das Einzel zwischen Thiele und Bromes Tim Burrichter mit 0:5 gewertet wurde, sodass im Gesamtergebnis ein Remis heraussprang. Sehr zur Freude der Spielleitung. „Wir möchten an dieser Stelle die Eigeninitiative der Spieler lobend hervorheben, welche ein Eingreifen der spielleitenden Instanz entbehrlich gemacht haben“, sagte Sven Bärensprung, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im NFV-Kreis Gifhorn.

Meister und Pokalsieger Wedelheine belegt mit zehn Punkten Rückstand auf Langwedel den zweiten Rang, kann unter anderem aber noch von Brome und Adenbüttel/Rethen abgefangen werden, die am Dienstag im direkten Duell aufeinandertreffen. Der VfL Rötgesbüttel hatte seine Mannschaft in der laufenden Saison zurückgezogen (AZ/WAZ berichtete) und steht als erster Absteiger in die Kreisklasse fest.