Meppen-Trainer Torsten Frings über seine Trainerkarriere, die 3. Liga und den Abstiegskampf

Torsten Frings (44) war deutscher Nationalspieler und hat es als Profi auf 402 Partien in der Bundesliga gebracht. 2004/2005 holte er mit dem FC Bayern das Double aus Meisterschaft und Pokal, Letzteren holte er auch mit Bremen (1999 und 2009). Bei Werder stieg Frings 2013 ins Trainergeschäft ein, mittlerweile coacht er den SV Meppen in der 3. Liga. Rang 13 belegt sein Team und trifft am Samstag (14 Uhr) auf Kaiserslautern. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht er über das Trainer-Dasein, Überlebenskampf im Abstieg und Arbeitslosigkeit.

