Budget um 25.000 Euro überzogen: SV Neidenstein rettet sich mit Crowdfunding

Dem SV Neidenstein geht es wie vielen anderen Amateur-Vereinen in Deutschland. Für die vielen angestrebten Projekte fehlen auch dem Klub aus dem Rhein-Neckar-Kreis die finanziellen Mittel. Bei einer Umbaumaßnahme entstanden Mehrkosten für den Verein. Über eine Crowdfunding-Aktion konnten die fehlenden 25.000 Euro eingesammelt werden.

Der 470 Mitglieder starke Verein musste die in die Jahre gekommenen Duschen, Umkleideräume und sanitären Einrichtungen renovieren. „Dabei haben wir unser Budget um 25.000 Euro überschritten“ , sagt René Zimmermann, Kassierer und Co-Trainer des SV Neidenstein. Eine gelungene Crowdfunding-Aktion lässt die Verantwortlichen zumindest für einen Augenblick zur Ruhe kommen.

SV Neidenstein hofft auf #GABFAF-Vereinskasse

Breyer: #GABFAF-Vereinskasse - So geht's

Das Amateurfußball-Bündnis #GABFAF gibt mit Hilfe von Sponsoren jeden Monat einem Klub 2000 Euro Zuschuss für ein konkretes Projekt. Die GABFAF-Supporter entscheiden, was mit dem Geld passiert. Auf gabfaf.de/vereinskasse kann man sich und seinen Verein ganz einfach dafür anmelden. Auch Zimmermann will sich dort eintragen.

Zimmermann: „Ein Unterschied wie Tag und Nacht“

Das Vereinsheim des SV Neidenstein erstrahlt bereits fast komplett in einem neuen Glanz. „Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Endlich funktioniert wieder alles. Die Spieler sind begeistert“, sagt der Klub-Kassierer. So muss der SVN beispielsweise nicht mehr nach den Begegnungen mit dem Gegner in einer Sammeldusche stehen. Zudem hat jede Kabine eine eigene Toilette für die Spieler. Auch die Zuschauer und Gäste des Klubhauses dürfen sich über neue sanitäre Anlagen freuen.

Wünsche gibt es aber beim SV Neidenstein immer noch. „Bei uns fällt immer wieder etwas an“, so Zimmermann.