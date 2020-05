"Setzen damit ein Zeichen": Odin holt Johannes Augspurger als neuen Trainer

Johannes Augspurger bemüht sich, Hochdeutsch zu sprechen. Und das gelingt ihm durchaus gut. Ein wenig ist der kurpfälzische Akzent dennoch zu hören. Der neue Rugbytrainer des SV Odin kommt aus Heidelberg, aus der Hochburg des Südens. Er übernimmt die Mannschaft, die nach der Trennung vom VfR 06 Döhren in der Verbandsliga erst noch neu aufgebaut werden muss.

"Wir glauben, das passt sehr gut mit Johannes"

„Das ist eine sehr spannende, interessante Aufgabe“, sagt der 30-Jährige, der Anfang des Jahres in die List gezogen ist. Er will in Hannover etwas Neues versuchen. „Wir glauben, das passt sehr gut mit Johannes“, sagt Odins Spartenleiter Julian de Riva und unterstreicht: „Es geht weiter bei Odin, wir setzen damit ein Zeichen.“

Augspurger hat bei der RG Heidelberg begonnen, als er fünf Jahre alt war. Er spielte für die RGH in der ersten Bundesliga, holte mit der zweiten Mannschaft und der RU Neckarsulm den Ligapokal. Der Landschafts- und Gartenbauer schwenkte dann langsam um, machte seinen Trainerschein (C-Lizenz) und coachte Nachwuchsteams. Spielertrainer will der kräftige Ex-Stürmer an der Graft aber nicht sein. „Das funktioniert aus meiner Sicht nicht, entweder man ist Spieler oder Trainer.“ Eigentlich hatte Augspurger bereits bei Hannover 78 als Jugendtrainer zugesagt, erhielt aber die Freigabe.