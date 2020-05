Großer Rugby-Krach in Hannover: "Verhalten des SV Odin von Unsportlichkeit geprägt"

Stattliche 13 Jahre hat diese Verbindung gehalten. Die Rugbyspieler des VfR 06 Döhren und des SV Odin haben viel miteinander erreicht und überwunden. Wie in einem Ge­drän­ge standen sie dicht an dicht zusammen in dieser Spielgemeinschaft, verkeilten sich gar miteinander. Da fällt es schwer, sich wieder zu lösen. Und tatsächlich gerät die Trennung zu einer schmerzhaften Kraftprobe. Der VfR kündigte die SG und will weiter in der 1. Bundesliga spielen, Odin ist zum Neuaufbau gezwungen. Nach den Regularien muss Odin dem Ex-Partner aber sein Einverständnis dafür geben, oben zu bleiben. Das lehnen die Herrenhäuser jedoch ab. Nun droht auch dem VfR der Sturz in die unterste Klasse.

"Eine gute Kooperation nach so langer Zeit einseitig und ohne Rücksprache zu beenden, das ist intransparent und kein guter Stil."

„Leider ist das Verhalten des SV Odin von Unsportlichkeit und Missgunst geprägt, damit haben wir nicht gerechnet“, sagt der VfR-Vorsitzende Stefan Dörner. Die Waldheimer verstehen nicht, warum sich die Odiner querstellen. „Eine gute Kooperation nach so langer Zeit einseitig und ohne Rücksprache zu beenden, das ist intransparent und kein guter Stil“, betont Odins Spartenleiter und Ex-SG-Kapitän Julian de Riva. „Der VfR kam damals auf uns zu, als es ihm nicht gut ging, und geht jetzt, ohne an uns zu denken.“

Geht eine Rugby-Spielgemeinschaft auseinander, muss eine Vereinbarung darüber getroffen werden, wo die Teams künftig spielen. Gibt es diese nicht, gelten die Mannschaften als neu gemeldet und beginnen in der untersten Klasse, der Verbandsliga. Bis zum 31. Mai bliebe Zeit, eine Übereinkunft zu treffen. „Es gibt nichts mehr zu besprechen“, so de Riva.