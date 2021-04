Maskenball auf matschiger Bühne: Als der RSE den Aufstieg in die 4. Liga feierte 

Mit Gesichtsmaske zum Matchwinner

Zum Matchwinner wurde dabei mit Jörg Brüning ein Akteur, der zuvor im Spiel beim Aufstiegskonkurrenten VfB Oldenburg einen Hautriss am Jochbein erlitten hatte. Sein Einsatz stand auf der Kippe, aber mit einer extra angefertigten Gesichtsmaske ausgestattet, entpuppte sich der defensive Mittelfeldspieler als Torjäger. Der Aufstiegsheld traf in der 61. Minute nach Pass von Elvedin Sabotic und per 25-Meter-Kracher in der 65. Minute doppelt zum 2:0.

Nachdem Torwart Martin Kunka einen Elfmeter des Fortunen und heutigen Trainers des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide Pascal Preuß abgewehrt hatte (74. Minute), setzte Sabotic in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 3:0. „Es war ein dramatisches Saisonfinale mit unserem Maskenmann als Held. Wir haben bis in die frühen Morgenstunden gefeiert“, sagt Becker.

Berg macht gegen Oldenburg alles klar

Dass es für den RSE überhaupt noch zum Happy End kommen konnte, hängt mit dem großen Teamgeist zusammen. „Wir waren nach der Niederlage beim FC Schüttorf eigentlich schon weg vom Fenster, doch das Team hat Charakter gezeigt und innerhalb von drei Tagen mit Siegen gegen den VfB Oldenburg und die Fortunen den großen Triumph doch noch perfekt gemacht“, sagt Becker. „Ausnahmezustand auf dem Ramlinger Waldsportplatz“ lautete damals die Schlagzeile im „Anzeiger für Burgdorf“.

Zwei Tage vor dem finalen Erfolg gab es das vorentscheidende Match gegen den VfB Oldenburg. Nach dem 1:0-Sieg des RSE (das goldene Tor erzielte Andreas Berg) strömten zahlreiche der über 1000 VfB-Fans unter den 2150 Besuchern auf das Spielfeld. „Es wurden Bierbecher geworfen, es gab Rangeleien, und ein Teil unserer Bande wurde kaputt getreten. Gewaltbereite VfB-Fans mussten von Ordnungshütern bis in ihre Heimat begleitet werden“, erinnert sich Rüdiger Solisch, der damals als Sicherheitsbeauftragter des RSE eingesetzt wurde.