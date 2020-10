Auswärtsspiel in Braunschweig: RSE will "Schwung aus dem Pokal" mitnehmen

Am 4. August 2010 hatte der SV Ramlingen/Ehlershausen als Oberligist beim FC Hansa Lüneburg noch unter der Regie von Trainer Kurt Becker mit drei Toren in den letzten zwei Minuten einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Erfolg umgedreht und sich für das Achtelfinale des Niedersachsenpokals qualifiziert. Beim Comeback nach über zehn Jahren in diesem Pokalwettbewerb ging es gegen Lupo-Martini Wolfsburg ähnlich spektakulär zu: Innerhalb von vier Minuten fabrizierten die Oberliga-Kontrahenten zwischen der 43. und 49. Minute vier Tore.

Nachdem der überragende Georgios Firiaridis mit einem 18-Meter-Flachschuss (25.) den RSE in Front gebracht hatte, drehten die Wölfe nach Toren von Andrea Rizzo (43.) und Timon Hallmann (47.) die Partie. Firiaridis (48./tolle Einzelaktion) und Mitchell Jordan (49./16-Meter-Schuss) sorgten für das 2:2 und 3:2 für den RSE. Der exzellente Regisseur Steffen von Pleß krönte seine Leistung per Distanzschuss mit der Vorentscheidung zum 4:2 (90.). Rizzos unhaltbarer 20-Meter-Schuss ins Dreieck (90 plus 3) kam zu spät - am Ende des spannenden, hochklassigen Pokalmatches setzte sich der RSE mit 4:3 (1:1) auch aufgrund seines klaren Chancenplus verdient durch und erreichte nach zehnjähriger Abstinenz wieder das Achtelfinale.