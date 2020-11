Studium in Dänemark: Marvin Strohschänk verlässt den SV Ramlingen/Ehlershausen

"Wenn es mich wieder nach Deutschland zurückzieht, ist der RSE immer eine Option"

Strohschänk, der zur Saison 2019/2020 vom Oberligisten VfV 06 Borussia Hildesheim zum RSE kam und als zweitbester Torschütze mit dem Team den Oberliga-Aufstieg schaffte, wird in Dänemark ein zweijähriges Studium im Marketing-Management absolvieren. "Nachdem sich im September das ursprünglich vorgesehene Studium in Leeuwarden nicht ergeben hatte, werde ich nun am 28. Januar in Kolding ein Doppel-Bachelor-Studium beginnen", sagte der 21-Jährige, der sich in seiner neuen Umgebung "erst einmal akklimatisieren will".

In puncto neuer Vereinssuche ist Strohschänk nicht verborgen geblieben, dass das bekannteste Fußball-Team der Universitätsstadt, Kolding IF, in der zweiten dänischen Liga am Ball ist. "Beim SV Ramlingen/Ehlershausen sind aber viele Freundschaften entstanden. Und wenn es mich wieder nach Deutschland zurückzieht, dann wird der RSE immer eine Option sein", unterstreicht Marvin Strohschänk.

Ausfall von Gieseking schmerzt den RSE

Der Weggang des Offensivspielers, der in acht von neun Punktspielen der aktuellen Saison zum Einsatz kam, soll beim RSE jedoch nicht mit einem Neuzugang kompensiert werden. "Als Backup hatten wir zur Saison schon Utku Kani verpflichtet, außerdem sind wir auf den Außenpositionen mit Georgios Firiaridis, Bangin Bakir oder Can Gökdemir gut aufgestellt", betont Becker.

In der Defensive schmerzt der Ausfall von Tim Gieseking, der sich am 10. Oktober im Spiel gegen den SVG Göttingen 07 schwer verletzt hatte, hingegen sehr. Am 2. Dezember wird sich der RSE-Kapitän nun einer Hüft-Operation unterziehen - bei einem Spezialisten in Laatzen, der schon seinen Mannschaftskollegen Louis Engelbrecht erfolgreich operiert hatte. Da Gieseking zirka acht Wochen Rekonvaleszent sein wird, muss der Trainingsstart am 5. Januar ohne den RSE-Abwehrorganisator erfolgen.