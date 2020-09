 "Rundum gelungen, von der Nummer eins bis zur Nummer 19": RSE siegt 3:0 beim MTV Gifhorn

Und dabei setzte die Mannschaft von Trainer Philipp Gasde nahtlos das fort, was sie schon in der Aufstiegssaison so stark gemacht hatte: durch eine starke Defensive zum Erfolg zu kommen.

Was sich in der 53. Minute dann auch im Ergebnis weiter bemerkbar machte. Ein Angriff über Can Gökdemir und Jordan, die sich gekonnt über die linke Seite durchkombinierten, nutzte zunächst Angreifer Björn Masur zum Torabschluss, scheiterte allerdings noch am starken Gifhorner Schlussmann.

„Hat ja nie eine Fehlerquote von null Prozent“

Gegen den zweiten Anlauf von Strohschänk aus etwa acht Metern Torentfernung war jedoch nichts mehr zu machen. Der Aufsteiger lag beruhigend mit zwei Toren in Front.

„Das perfekte Spiel wird es nie geben“, sagte Gasde. „Man hat ja nie eine Fehlerquote von null Prozent.“ Doch was seine Spieler beim Vorjahreszehnten der Oberliga ablieferten, war auch ohne den Anspruch zur Perfektion aller Ehren wert.