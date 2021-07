"Gute Kontakte nach Havelse genutzt": RSE verpflichtet Nils Ole Warnecke und Filip Pavlovic

Der SV Ramlingen/Ehlershausen hat nach Maurice Kleinert (vom Regionalligisten HSC Hannover), Nils Kühnen (vom Landesligisten Heeßeler SV) und Tim-Alexander Meier, der schon in der Winterpause vom TSV Havelse kam, zwei weitere Neuzugänge vom Aufsteiger in die 3. Liga verpflichtet: Es sind Nils Ole Warnecke und Filip Pavlovic.

Die beiden 19-jährigen Nachwuchsakteure waren zuletzt in der U19-Regionalligamannschaft des TSV am Ball. Der 1,89 Meter große Innenverteidiger Warnecke kam zuvor bei den B-Junioren von Hannover 96 in 18 Bundesligaspielen zum Einsatz. Auch Pavlovic gehörte zuvor dem B-Junioren-Bundesligakader der Roten an. Der zentrale Mittelfeldspieler konnte im Testspiel des RSE gegen den VfL Westercelle beim 4:1-Sieg schon einen Torerfolg bejubeln.