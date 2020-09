SV Ramlingen/Ehlershausen nimmt die Oberliga mit geballter Offensivkraft in Angriff

Viele passende Einzelteile gehören zum erfolgreichen Puzzle des SV Ramlingen/Ehlershausen, der rechtzeitig zum 100. Geburtstag im nächsten Jahr den Aufstieg in die Oberliga geschafft hat: ein gut harmonierendes Trainerteam mit Chefcoach Philipp Gasde, Co-Trainer Peter Müller und Torwarttrainer Martin Kunka, ein hervorragend funktionierendes Umfeld mit dem engagierten Vorsitzenden Jürgen Stern an der Spitze sowie eine vom Sportlichen Leiter Kurt Becker homogen zusammengestellte Mannschaft.

Bei Aris Saloniki in der Jugend, beim RSE auf der Außenbahn

Firiaridis trat in Griechenland zum ersten Mal gegen den Ball. „Ich habe in meiner Heimat in Saloniki beim Erstligisten Aris FC in der Jugend gespielt. 2014, als ich mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen bin, schloss ich mich den Niedersachsenliga-B-Junioren des TSV Havelse an“, sagt er. „Durch den Kontakt zu Kurt Becker kam im Männerbereich der Wechsel von TuS Mecklenheide nach Ramlingen zustande“, sagt der Stürmer, der bei seinen Eltern in Stöcken wohnt und beruflich in der Landeshauptstadt eine Ausbildung zum Elektroniker absolviert.

Sportliche Heimat ist jetzt aber der 850-Seelen-Ort Ramlingen. „Beim RSE hat mir Trainer Gasde großes Vertrauen gegeben, sodass ich mich weiterentwickeln konnte. Ich muss im Abschluss aber noch torgefährlicher werden“, sagt der Grieche. „Mein Ziel ist es, Stammspieler zu werden, und dann möchte ich mir irgendwann den Traum Regionalliga erfüllen.“

Auch wenn die Ramlinger im abschließenden Testspiel gegen den Westfalenligisten FC Preußen Espelkamp beim 0:3 (0:2) torlos blieben, wollen sie mit ihrer geballten Offensivkraft schon in der Oberliga-Startphase beim MTV Gifhorn (Sonntag) und gegen Eintracht Nordhorn (13. September) die Basis dafür legen, dass der 1921 gegründete RSE auch im Jahr des Vereinsjubiläums zur höchsten Liga Niedersachsens gezählt werden kann.